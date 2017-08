Projeto VISEU ARENA é apresentado amanhã

Viseu terá a maior sala de espetáculos do centro do país. Promoção arranca na Feira de São Mateus 2017

O Município de Viseu realiza esta quarta-feira, 9 de Agosto, pelas 16 horas, no seu pavilhão Multiusos, a apresentação do projeto “VISEU ARENA”.

A apresentação terá lugar num espaço promocional criado especialmente para a Feira de São Mateus 2017, com o objetivo de dar a conhecer aos visitantes o futuro equipamento da cidade.

A iniciativa contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, dos parceiros institucionais do projeto – a VISEU MARCA e o Arena Atlântico, sociedade gestora do MEO Arena – e do arquiteto responsável pelo projeto de reconversão do atual pavilhão.

O VISEU ARENA será a maior sala de espetáculos e recinto multiusos do Centro de Portugal, resultante de uma operação de requalificação, upgrade técnico e restyling global da infraestrutura construída em 2003.

O recinto está projetado como sala de espetáculos moderna e de elevada qualidade, conforto e atratividade, com uma arena de 2500 metros quadrados e capacidade estimada de 5500 espetadores, e que responde aos novos requisitos legais de segurança e eficiência.

Para além da realização de espetáculos, o recinto será apto para congressos, family shows, competições desportivas e eventos corporate.

Segundo o Presidente da Câmara, Almeida Henriques, “este é um investimento-âncora na promoção cultural e turística de Viseu”.

São objetivos do VISEU ARENA colocar Viseu no mapa nacional e ibérico da oferta de espetáculos, reforçar a dinâmica local e a descentralização cultural nacional e incrementar a atratividade turística de Viseu no Centro-Norte de Portugal e nos respetivos eixos ibéricos.

Por outro lado, o projeto visa ainda gerar oportunidades de desenvolvimento de competências empresariais e técnicas locais ligadas às indústrias criativas, culturais e turísticas, com impacto positivo no empreendedorismo e no emprego local.