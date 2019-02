Cumprindo promessa de ser a mais costeira das 21 edições do Portugal de Lés-a-Lés, a grande maratona mototurística que, de 9 a 12 de junho vai ligar Felgueiras a Lagos, tem já o mapa completamente definido. Figueira da Foz e Arruda dos Vinhos serão palco da chegada da 1.ª e 2.ª etapas e, naturalmente, da partida para o dia seguinte no evento organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal e que conta já com mais de meio milhar de inscritos. Entusiastas que não perderam a oportunidade de garantir um lugar na longa e heterogénea caravana (que será limitada a 2000 motociclistas…) logo no dia da apresentação oficial, que decorreu na Figueira Foz.

Percurso a rondar os 1200 quilómetros de extensão e quase totalmente desenhado junto ao oceano Atlântico, naquele que é o maior evento mototurístico da Europa, com os 2000 participantes a totalizarem cerca de 2,5 milhões de quilómetros. E isto sem contar com as deslocações para o local de partida e o regresso a casa! Com três etapas e o Passeio de Abertura pelo concelho de Felgueiras, o 21.º Portugal de Lés-a-Lés vai proporcionar 35 horas de puro mototurismo, em trajeto que permite a descoberta das paisagens e património, da gastronomia e das gentes, de norte a sul do mapa continental.

As inscrições para o maior acontecimento motociclista do ano, que conta com importantes apoios da BMW, BP, Dunlop, NEXX, Touratech e Agência Abreu, reabrem no dia 1 de março, podendo ser feitas online no site da FMP (www.fmp.pt) ou presencialmente na sede da federação – Largo Vitorino Damásio 3C Pavilhão 1, 1200-871 LISBOA – entre as 10 e as 17 horas de segunda a sexta-feira. Inscrições que deverão esgotar bem antes do encerramento, a 26 de maio, e que têm valor idêntico ao de 2018, de 200 euros incluindo já uma anuidade (25 €) do Cartão de Motociclista, indispensável para a participação, enquanto os sócios dos motoclubes federados pagarão 195 €. Já para aqueles que tiverem o cartão válido à data do evento o custo de inscrição é de 175 €.