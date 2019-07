Protocolo de Cooperação assinado entre a NERC e IPC

A NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra e o Instituto Politécnico de Coimbra assinaram hoje, dia 29 de julho, um Protocolo de Cooperação para dinamizar as relações de cooperação, para reforçar a ligação do politécnico com o tecido empresarial da Região.

O Protocolo pretende aumentar a colocação de conhecimento gerado no IPC ao serviço das empresas, formar e reter quadros mais qualificados na região, e potenciar a investigação e a inovação, com vista a contribuir para um aumento da competitividade das empresas da Região de Coimbra, bem como estimular projetos de cooperação, projetos conjuntos e projetos coletivos entre ambas as instituições.