PROTOCOLO DO FUNDO DE APOIO AMBIENTAL ASSINADO EM MANGUALDE

Foi assinado o protocolo do Fundo de Apoio Ambiental com os Municípios de Mangualde, Viseu, Nelas e Penalva do Castelo. O encontro decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde e foi assinado pelo Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, bem como pelos Presidentes dos quatro Municípios envolvidos: João Azevedo (Mangualde), Almeida Henriques (Viseu), Borges da Silva (Nelas) e Francisco Carvalho (Penalva do Castelo).

O protocolo assinado corresponde à disponibilização de 250 mil euros para apoiar uma iniciativa da Águas de Portugal, a partir da Águas do Norte, cujo objetivo é reforçar o transporte diário de água, em camiões-cisterna, para estes quatro concelhos do distrito de Viseu. Esta operação decorrerá nos próximos 15 dias e funcionará durante 24 horas por dia, envolvendo 15 viaturas, segundo Carlos Martins.

Com este reforço, passarão a ser 40 os camiões-cisterna que, diariamente, asseguram este serviço. Segundo Carlos Martins, os mais de 100 mil habitantes destes municípios consomem, em média, 20.000 m3 de água diariamente. Até aqui, os camiões-cisterna apenas conseguiam transportar 2.000 m3 de água por dia, valor que chegará perto dos 6.000 m3 com o reforço do transporte.

Em curso, encontram-se estudos para o desassoreamento da Albufeira de Fagilde, de forma a aumentar o volume de armazenamento futuro. Outros estudos estão a ser desenvolvidos no sentido de altear a Barragem de Fagilde e de aumentar em cerca de 25% o seu volume de encaixe.