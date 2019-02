Protocolo para requalificação do Posto Territorial da GNR

Cientes da necessidade de requalificação das instalações do Posto Territorial da GNR de Vila Nova de Paiva, o Município paivense, a Secretaria-Geral da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana assinam esta sexta-feira, 15 de fevereiro, pelas 12h, no Salão Nobre da Câmara Municipal, um protocolo de colaboração tendo em vista a celebração de um contrato interadministrativo.

Na assinatura do protocolo estarão presentes a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, o autarca paivense José Morgado e o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente General Luís Botelho Miguel.