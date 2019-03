A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que no dia 17 de março de 2019 irá decorrer nesta cidade a prova desportiva “Corrida dos Viriatos 2019” que terá início às 10H00, pelo que, entre as 09H15 e as 13H00, o trânsito irá ficar condicionado/cortado nas artérias do percurso e adjacentes.

Artérias condicionadas: Em todas as artérias do percurso estará interdita a circulação, bem como em algumas artérias adjacentes.

Nas rotundas inseridas no trajeto da prova a PSP terá um dispositivo que permitirá os condutores circularem na zona interior das mesmas e optarem pela saída mais conveniente ao seu trajeto, sem que nunca circulem no traçado do percurso.

Percurso de Prova:

A prova terá inicio na Cava de Viriato, Avenida Capitão Homem Ribeiro até à Rotunda Cibernética posteriormente avançará pela Avenida Doutor António José de Almeida, Rua Major Leopoldo da Silva, Rua 21 de Agosto até à rotunda dos Bombeiros, irá prosseguir pela avenida Alberto Sampaio, Rua da Vitória, e posteriormente em direção à praça D. Duarte pela Rua do Comércio. Já na praça D. Duarte irá pela rua Grão Vasco, Largo da Misericórdia, Rua do Adro e descerá pela Rua D. Duarte até à Rua Direita. Seguidamente pela Rua do Carmo e Rua da Árvore onde irão descer a Rua Capitão Silva Pereira até à Rotunda de Stº. António. O percurso segue pela Avenida Emídio Navarro até à cava de Viriato onde se iniciará a segunda volta ao percurso.

A segunda volta contempla o percurso anterior até ao cruzamento da Avenida Emídio Navarro com a Rua do Coval. Posteriormente a prova irá passar pela Rua do arrabalde até à Rotunda do Sátão, depois irá seguir pela circunvalação passando pelas Rotundas do Fontelo, Casa de Saúde, Rotunda de Nelas e rotunda João Paulo VI onde irá seguir em direção ao regimento de Infantaria 14 local onde finda a prova.