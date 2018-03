A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que no dia 11 de março de 2018 irá decorrer nesta cidade a Prova Viriatos 2018 , pelo que, entre as 09H30 e as 12H00, o trânsito irá ficar condicionado/cortado nas artérias do percurso e adjacentes.

Artérias condicionadas: Em todas as artérias do percurso estará interdita a circulação, bem como em algumas artérias adjacentes.

Na maioria das rotundas do percurso o trânsito circulará na zona interior da mesma, com separação de vias para atletas e veículos, permitindo aos condutores optar pela saída mais conveniente ao seu trajeto sem que circulem no traçado do percurso.

Percurso de Prova:

Partida na Cava de Viriato, Av. Capitão Homem Ribeiro, Av. António José de Almeida, Rua Major Leopoldo da Silva, Rua 21 de Agosto, Av. Alberto Sampaio, Rua da Vitória, Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua do Comércio, Rua Augusta da Cruz, Rua do Chão Mestre, Largo Pintor Gata, Rua do Adro, Praça D. Duarte, Rua D. Duarte, Rua Direita, Rua do Carmo, Rua da Árvore, Av. Capitão Silva Pereira, Av. Emídio Navarro, Rua do Coval, Estrada da Circunvalação (desde a Rot. do Coval até à Rot. Paulo VI) e Av. do Regimento de Infantaria 14.