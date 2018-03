A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no dia 28 do corrente mês, pelas 15H20 no âmbito da sua atividade operacional, deteve nesta cidade um cidadão de 51 anos de idade por ter na sua posse produto estupefaciente. Por haver notícia, numa das artérias desta cidade, da ocorrência de desordem com ameaça de arma branca, de imediato esta Polícia se deslocou ao local, tendo intercetado o suspeito já em fuga por este ter avistado a chegado dos elementos policiais. O suspeito ao ser intercetado mostrou-se bastante agressivo, tendo-se verificado que o mesmo tinha na sua posse, ocultado no interior do corpo, bem como em várias peças de vestuário que trajava, Heroína e Haxixe que dariam para cerca de 53 e 78 doses individuais, respetivamente. Ao detido, para além do estupefaciente, foram ainda apreendidos os seguintes artigos: – 02 telemóveis, 01 punhal e uma navalha. De referir que o suspeito já é referenciado por esta Polícia pela prática de crimes relacionados com estupefacientes, tendo já cumprido pena de prisão por esses factos.