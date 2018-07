A Polícia de Segurança Pública de Viseu, durante o fim de semana, no âmbito da sua atividade operacional, deteve 03 cidadãos pela prática dos seguintes ilícitos criminais: Dois cidadãos do sexo masculino de 37 e 41 anos de idade, no âmbito da Prevenção Rodoviária, por condução de veículo automóvel sem habilitação legal para o efeito, recusa do teste de alcoolemia e por condução de veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 2,32 g/l de álcool no sangue, respetivamente. Uma cidadã de 25 anos de idade por agressão e injúrias ao agente de autoridade. Na sequência da resolução de uma ocorrência para a qual esta Polícia foi solicitada, num estabelecimento de Diversão noturna por a suspeita se encontrar trancada na casa de banho, esta ao tentar convencer a jovem a abrir a porta e ao ser abordada pelos Agentes recusou-se a identificar, injuriou e agrediu os agentes policiais. A detida foi notificada para comparecer no Tribunal Judicial desta cidade.