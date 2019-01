A Policia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito do combate ao tráfico/consumo de estupefacientes, no dia de ontem, culminando uma investigação de vários meses, deteve nesta cidade um cidadão do sexo masculino de 54 anos de idade, residente nos arredores desta cidade por tráfico de droga. Para além da sua detenção, esta Polícia apreendeu, entre outros artigos que indiciam fortemente a sua atividade ilícita, o seguinte:  118 doses individuais de cocaína  16 doses de Heroína  735 euros em dinheiro que se suspeita serem provenientes das vendas de droga. Esta Polícia, durante a madrugada de hoje, deteve também um cidadão de 23 anos de idade por, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, conduzir com uma taxa de alcoolemia de 1,61 g/l de álcool no sangue. Os detidos vão ser presentes hoje no Tribunal Judicial desta cidade