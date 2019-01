A Policia de Segurança Pública de Viseu, através dos elementos Policiais afetos à Esquadra de Investigação Criminal, informa que, hoje, no âmbito de uma operação de prevenção criminal direcionada para a comunidade estudantil desta cidade, procedeu à interceção de dois jovens, um com 18 anos de idade e outro com 21, que tinham na sua posse produto estupefaciente (Haxixe) para cerca de 11 doses individuais. O referido produto estupefaciente foi apreendido e os dois jovens foram notificados para se apresentarem no CDT – Viseu, em virtude de a droga apreendida ter pesagem inferior à estipulada por Lei para ser passível de enquadramento em ilícito criminal. Esta Polícia informa que este tipo de ações incidem, sobretudo nas imediações dos estabelecimentos de ensino, onde existem alguns fenómenos relacionados com tráfico/consumo de drogas e de pequena criminalidade.