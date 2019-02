Na sequência de uma investigação por suspeita de um crime de furto no interior de um estabelecimento de saúde, perpetrado na cidade de Viseu, a Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação Criminal, identificou um homem, com 45 anos de idade, por ser o presumível recetador de alguns artigos informáticos. A autoria do ilícito ainda não foi cabalmente apurada, estando ainda em curso diligências investigatórias. O indivíduo identificado possuía cadastro criminal, ficando a aguardar pelos trâmites processuais. O valor dos artigos furtados/recuperados é cerca de 1 500 Euros.