A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no dia 07 do corrente mês, pelas 18H30,

através dos elementos policiais da Esquadra de Investigação Criminal de Lamego, deteve,

numa artéria dessa cidade, um cidadão do sexo feminino, de 19 anos de idade, por ter na sua

posse Haxixe, que daria para cerca de 35 doses individuais.

Para além do Haxixe foram também apreendidas umas matracas e uma quantia em

dinheiro obtido ilicitamente.

Na altura da detenção foram ainda identificados dois cidadãos do sexo masculino, que

se encontravam a adquirir produto estupefaciente.