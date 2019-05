Mulher de 50 anos detida por furto

Na sequência de uma investigação por prática de furtos no interior de

residências, a Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação

Criminal, durante esta semana, identificou e constituiu em arguido uma cidadã de 50 anos

de idade, natural de Viseu, por ser a presumível autora dos referidos ilícitos criminais.

Confrontada com a prova obtida nas diligências investigatórias, a mesma

assumiu a autoria dos ilícitos.

Das diligências efetuadas resultaram na apreensão de artigos em ouro(fios e

pulseiras). Alguns dos artigos já os havia vendido a terceiros, no entanto, foram

recuperados.

Os artigos foram entregues aos seus legítimos proprietários, estando ainda em

curso outras diligências investigatórias.

A arguida não possuía cadastro criminal, ficando em liberdade a aguardar os

trâmites processuais.