A Polícia de Segurança Pública de Viseu no dia 25 do corrente mês e ano,

deteve um cidadão do sexo masculino de 24 anos de idade por ter na sua posse

produto estupefaciente.

No ato de uma fiscalização rodoviária, esta Polícia deteve o suspeito por este ter

na sua posse haxixe, dissimulado na carteira, que daria para cerca de 88 doses

individuais.

O mesmo foi presente no Tribunal Judicial desta cidade.

Viseu, 26 de outubro de 2017