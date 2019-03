Publicidade enganosa… a que me obrigas!

O apelo ao consumo constante, as campanhas de marketing agressivas são realidades da sociedade moderna em que vivemos.

A publicidade assume, nos dias de hoje, uma importância e um alcance significativos, quer no domínio da atividade económica das empresas, quer como instrumento privilegiado do fomento da concorrência.

A publicidade rege-se pelos princípios da licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor.

Uma postura proactiva e crítica por parte dos consumidores poderá ser uma mais-valia a fim de evitar o atropelo dos seus direitos.

Os consumidores deverão estar atentos às informações prestadas pelas empresas. São essas informações que levam a adquirir ou não determinado produto. Se realmente o produto não corresponder às características que tinham sido anunciadas, o consumidor poderá agir contra a empresa, com vista à salvaguarda dos seus direitos e legítimos interesses.

Quando as coisas correm menos bem, poderão os consumidores denunciar a situação à Direção-Geral do Consumidor, que é a entidade que acompanha e fiscaliza a publicidade comercial e institucional a fim de verificar o cumprimento da legislação.

Esta entidade analisa, ainda, as reclamações que lhe são submetidas, incluindo as exaradas no livro de reclamações, procede à instauração, instrução e decisão de processos de contraordenação em matéria de publicidade, aplicando coimas e sanções acessórias.

No desempenho das suas competências de prevenção, deteção e combate a práticas ilícitas e lesivas para os consumidores em matéria de publicidade, a Direção-Geral do Consumidor elabora também recomendações dirigidas a operadores económicos e avisos públicos aos consumidores.

Em caso de dúvidas ou conflito não hesite em contactar-nos!

