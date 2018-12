MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL COM APRECIAÇÃO GLOBAL DE “BONS” 3.º LUGAR NACIONAL NA DIMENSÃO “Acesso e Regulação do Mercado” E 15.º LUGAR NACIONAL NA DIMENSÃO “Estado de Direito e Prevenção da Corrupção” Foi apresentado na Jornada do Poder Local realizada em Portalegre o estudo “Qualidade da governação local em Portugal”, coordenado por Luís Sousa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e por António Tavares da Universidade do Minho. Tendo em vista analisar globalmente a qualidade da governação dos municípios portugueses, os autores criaram um índice de qualidade da governação com as seguintes dimensões: “Voz dos Cidadãos e Prestação de Contas”, “Estabilidade Política”, “Eficácia Governamental”, “Acesso e Regulação do Mercado”, “Estado de Direito e Prevenção da Corrupção” a que corresponde uma apreciação global ao nível da “Governação Local”. Com exceção da dimensão “Estabilidade Política” em que obteve a apreciação “Capazes”, o Município de Carregal do Sal obteve apreciação de “Bons” ao nível de “Voz dos Cidadãos e Prestação de Contas” e “Eficácia Governamental” e de “Líderes” ao nível de “Estado de Direito e Prevenção da Corrupção” (15.º lugar a nível nacional) e de “Acesso e Regulação do Mercado” (3.º lugar a nível nacional). A estes resultados corresponde uma apreciação de “Bons” ao nível da “Governação Local. O executivo municipal congratula-se com estes resultados que colocam, uma vez mais, o concelho de Carregal do Sal num patamar de que todos se devem orgulhar. Estudo completo em: https://www.ffms.pt/FileDownload/14b94278-1366-4df0-8740-aedcb3c8876f/qualidade-dagovernacao-local-em-portugal