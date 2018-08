Tendo como palco de fundo a Feira de S. Mateus, o Regimento de Infantaria Nº14 promove todas as terças-feiras da Feira o “Quartel de Portas Abertas” (dias 14, 21 e 28 de agosto, 4 e 11 de Setembro), possibilitando aos Viseenses e visitantes da Cidade conhecer o Regimento e interagir com as viaturas, armamento e equipamento militar.

Do programa, consta a apresentação do Museu do Regimento, uma visita à Unidade, exposição de viaturas, armamento e equipamento, dar uma volta à Unidade na viatura Pandur II 8×8 e ainda a possibilidade de participação numa sessão de treino físico militar.

“No âmbito da missão de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações, e do Protocolo assinado entre as Forças Armadas (FFAA) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o Exército desenvolve desde o dia 5 de julho ações de vigilância e de apoio ao combate de incêndios.

Neste contexto, o Regimento de Infantaria Nº14 garante permanentemente quatro patrulhas, operando duas na região de Viseu e duas no Parque Natural do Douro Internacional, no distrito de Bragança. Nestas tarefas, o Regimento empenha continuamente 16 militares e quatro viaturas, sendo previsível a continuidade do empenhamento até ao final do mês de setembro.

Cumulativamente às patrulhas acima referidas, e no âmbito do Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército (PAMEEx), o Regimento reforçou pontualmente o patrulhamento nos distritos de Braga e Bragança com uma patrulha (4 militares e uma viatura) em cada um dos distritos.

Estas patrulhas são realizadas em coordenação com a Guarda Nacional Republicana (GNR) e com o ICNF, e têm como finalidade a prevenção, vigilância e deteção de focos de incêndio, assim como a sensibilização da população e dissuasão de ações ilícitas.

Também no âmbito do PAMEEx, o Regimento empenhou nos dias 8 e 9 de agosto um Pelotão (19 militares e 4 viaturas) no concelho de Marvão, em ações de rescaldo e vigilância ativa pós-incêndio. Atualmente, e com o mesmo enquadramento, possui uma Secção (6 militares e 1 viatura) empenhada na zona de Monchique.

O Regimento de Infantaria Nº14 é, segundo o ICNF, a Unidade do País com maior empenhamento em ações de vigilância, tendo efetuado (até ao dia 12 de agosto) 158 patrulhas que perfizeram 656 horas de patrulhamento e 96 horas de rescaldo e vigilância ativa pós-incêndio. O contributo do Regimento traduz-se num total de 141 militares empenhados, e mais de 22.000 km percorridos.”