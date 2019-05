Quase 1 milhão de euros para entidades desportivas

O Executivo Municipal de Viseu aprovou esta sexta-feira, 17 de maio, um conjunto de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, cuja despesa de referência é superior a 1,8 milhões euros, dos quais o Município comparticipará cerca de 900 mil euros.

Foram aprovados nesta reunião do Executivo contratos-programa com 14 entidades, na sequência das candidaturas submetidas no âmbito do Programa de Apoio ao Desporto e à Atividade Física.

“A Câmara de Viseu é das que mais investe no apoio aos seus clubes desportivos. Apostamos muito no Desporto e reforçámos o nível de apoios”, garante o Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que destaca a “estabilidade de políticas” nesta área como fator primordial da “dinâmica e organização” que as instituições desportivas revelam.

Estruturado em 3 eixos de apoio (Desporto e Atividade Física; Formação e Organização de Eventos e Atividade Pontuais; e Modernização e Autonomia Associativa) e 17 medidas, este novo Programa reflete a nova visão do Município ao nível da promoção da Atividade Física junto da população, vertida nas medidas de incentivo à criação de novos projetos dirigidos a 95% da população que não está abrangida pelo Desporto Federado.

Reforça, assim, o apoio a projetos e eventos na área do desporto adaptado e inclusão ativa, ou seja, pretende valorizar a dimensão social do Desporto junto das minorias e, em simultâneo, alarga as oportunidades de acesso à prática desportiva.