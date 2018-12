São quatro as atletas da Associação de São Miguel do Mato convocadas para representar a seleção distrital de andebol de Viseu, nos jogos da 1ª fase, Zona 1, do Torneio Nacional Seleções Regionais Iniciadas Femininas.

Leonor Guimarães, Mariana Rocha, Joana Almeida e Gabriela Anceriz vão juntar-se às restantes atletas convocadas para disputar os jogos já no próximo fim de semana, dias 15 e 16 de dezembro, na cidade de Amarante.