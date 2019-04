Queda de Barreiras continua a colocar em perigo utentes da EN225

A Queda de Barreiras sobre a faixa de rodagem da EN225 voltou a pôr em causa a segurança de pessoas e bens que circulam naquela Via.

Apesar dos apelos constantes por parte da Câmara Municipal de Castro Daire para o perigo que esta Estrada Nacional apresenta para todos os seus utentes, tem-se vindo a verificar um constante degradar das condições da Via, sendo cada vez mais urgente a sua requalificação, há muito reclamada pelos Castrenses.

A Câmara Municipal tem vindo a encetar esforços junto do Poder Central para reclamar a intervenção naquela Via, contudo as Infraestruturas de Portugal continuam sem previsão de intervenção para a requalificação que se impõe, negligenciando desta forma a segurança dos cidadãos.

A queda recente destas barreiras, ocorrida cerca das 09horas da manhã do feriado de 25 de Abril, obstruíram quase a totalidade da via, com pedras enormes e volume de terra que podiam ter vitimado os transeuntes daquela Estrada.

Como as fotos ilustram, qualquer pessoa, motociclo, viatura ligeira ou até autocarro de transporte de alunos que circulam diariamente nesta Estrada podiam ter sido abalroados por esta queda de barreiras, o que teria sido uma tragédia irreparável.

Apesar da limpeza do local por parte dos serviços da Câmara Municipal, os taludes continuam instáveis, podendo ocorrer situações idênticas.

O Executivo Municipal promete não descurar esta causa, continuando a fazer todas as diligências para que a EN225 seja requalificada, garantindo desta forma a segurança e o conforto desta Via estruturante para o Concelho.