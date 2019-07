Quinto fórum VISEU EDUCA traz experiências e diálogos

Comunidade escolar reúne terça e quarta-feira na Aula Magna do Instituto Piaget. Inscrições voltaram a esgotar

A Aula Magna do Instituto Piaget recebe, esta terça e quarta-feira, mais uma sessão do VISEU EDUCA, onde pela quinta vez a comunidade escolar irá discutir e partilhar as suas experiências educativas. À semelhança das edições anteriores, também esta tem já lotação esgotada.

Ao longo de dois dias serão apresentadas e debatidas as experiências educativas realizadas no âmbito do programa municipal VISEU EDUCA, e de que forma experiências contribuíram para a melhoria das Aprendizagens Essenciais dos alunos, sempre em diálogo com o território.

As sessões abrem com o painel Viseu E-Cidadania, com Ariana Cosme, da Universidade do Porto e consultora do projeto-piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, e moderação de Marie Françoise Cruz, do Instituto Piaget de Viseu.

Ainda no primeiro dia decorre uma mesa – E-inclusão – com Maria João Horta, subdiretora geral de Educação, moderada por Célia Ribeiro, da Universidade Católica.

Na quarta-feira o último painel abordará a temática E-saber&inovação, por Alexandra Sousa, da Escola Ciência Viva do Pavilhão da Ciência, e João Correia de Freitas da Universidade Nova de Lisboa. A conversa será moderada por Cristina Azevedo Gomes, da Escola Superior de Educação de Viseu.

Além destas habituais sessões de discussão do projeto estarão a decorrer mais de uma dezena de workshops autónomos com base nos projetos do VISEU EDUCA, orientados por diferentes profissionais e que abordarão as quatro principais áreas de atuação do programa municipal VISEU EDUCA: Cidadania, Saber & Inovação, Inclusão e Artes & Multilingue.