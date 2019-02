Rádio Comercial celebra 40 anos no Teatro Ribeiro Conceição

Em 2019, a Rádio Comercial comemora 40 anos, e leva um espetáculo inédito a salas de espetáculos de todo o país. Não é um Christmas in the night, é um espetáculo com algumas das músicas das manhãs, sim; mas também com as rubricas como o “Homem que Mordeu o Cão”, com Nuno Markl, e uma interação de Ricardo Araújo Pereira com o público. O Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, recebe este grande momento de celebração, no próximo dia 30 de março na versão aniversário.

Um formato criado propositadamente para esta noite de festa, com toda a equipa das Manhãs da Comercial em palco: Vera Fernandes, Nuno Markl, Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim e Ricardo Araújo Pereira.

O preço dos bilhetes varia entre os 25 euros e os 35 euros.

Classificação: M/6 anos

Duração: 1h 40