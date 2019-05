Rali Bridgestone / First Stop regressa à Guarda

A Guarda prepara-se para receber mais uma edição do rali mais excecional do calendário. De 28 a 30 de junho, o Rali Bridgestone / First Stop Guarda 2019 cumpre a tradição e volta a ser o ponto de encontro anual entre os profissionais do mundo automóvel. O Clube Escape Livre apresentou ontem o evento no Hotel Palácio Estoril, em Lisboa.

O Rali teve a sua estreia em 1988 e sempre divulgou o distrito da Guarda aos relações públicas das marcas automóveis, organizadores, jornalistas, pilotos e ex-pilotos, entre outros convidados, aliando a descoberta turística ao longo de um percurso por estrada, muitos momentos de convívio e boa disposição, e uma prova de maneabilidade. Este ano distribui as suas atenções entre a cidade mais alta e a medieval vila de Trancoso, integrada na Rede de Aldeias Históricas de Portugal.

O Rali Bridgestone / First Stop Guarda 2019 terá novamente como centro de operações o Hotel Lusitânia, na Guarda, e vai contar com cerca de 50 equipas. O programa de 2019 inicia-se na sexta-feira, dia 28 de junho, com uma prova de vinhos em colaboração com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, seguindo-se o jantar de boas vindas. No sábado, o percurso une os concelhos da Guarda e Trancoso, com visita ao centro histórico e almoço na vila, regressando à Guarda.

No domingo, 30 de junho, os participantes lutam pelo pódio na prova de maneabilidade que será realizada num novo e inédito local da cidade, a divulgar posteriormente. Na cerimónia do pódio não irá faltar o espumante Castelo Rodrigo em garrafa magnum.

Nesta apresentação do Rali Bridgestone / First Stop Guarda 2019 Luis Celínio salientou: “é com grande orgulho que podemos assinalar 23 edições de um evento, um feito que poucos conseguem, mas também sabemos que os projetos se esgotam e há que os reformular. Esta será, por isso, a última edição do Rali com os atuais moldes, pois temos que inovar.”

Na apresentação esteve também Cecília Amaro, vereadora da câmara municipal da Guarda, que referiu: “O Clube Escape Livre continua o seu trabalho de divulgação da região da Guarda, que a Câmara Municipal da Guarda agradece e apoia. Quaisquer que sejam as alterações previstas pelo Clube para este Rali, acreditamos que serão o melhor para a Guarda, pelo que continuaremos a acompanhar esta evolução.”

Uma das novidades da apresentação, e que se repete no Rali, foi o leilão do livro “Nicha – Mário de Araújo Cabral” de Adelino Dinis, editado por Francisco Santos. O leilão foi pensado pelos habituais participantes deste evento como uma forma de apoiar Mário Araújo Cabral, o primeiro piloto de F1 em Portugal, que chegou a participar em várias edições do ‘Rali da Guarda’ e se encontra numa fase complicada da sua vida. Ricardo Oliveira, da Renault Portugal, foi o maior licitador e contribuiu com um importante valor para a iniciativa.

Através da colaboração e apoio da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, todos os presentes na conferência de imprensa provaram os vinhos e espumantes desta região.

As inscrições para o Rali Bridgestone / First Stop Guarda 2019 estão agora abertas e a decorrer junto do Clube Escape Livre.