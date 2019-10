Rally de Portugal Histórico está de volta a Lamego

Os entusiastas do desporto automóvel vão poder reviver, mais uma vez, em Lamego os tempos áureos dos ralis e voltar a admirar os carros que fizeram história no Rally de Portugal. Na próxima quinta-feira, dia 10, os concorrentes do Rally de Portugal Histórico, uma das mais exigentes provas de regularidade histórica da Europa, sobem novamente a Rampa de Nossa Senhora dos Remédios em ritmo de classificativa. Os pilotos e navegadores percorrem este trajeto sinuoso primeiro a partir das 12h45 e, mais tarde, de novo a partir das 15 horas.

A 14ª edição do Rally de Portugal Histórico vai para a estrada entre 8 e 12 de outubro. Este ano, promete voltar a exigir uma grande mestria aos 85 participantes inscritos. sobretudo estrangeiros, ao longo de cerca de 2000 quilómetros de prova. A Rampa dos Remédios é considerada pela organização um ponto de passagem obrigatório.

A mistura de competitividade, turismo e convívio social torna este rally uma prova de características únicas no país e no mundo. Carros clássicos do antigo Rally de Portugal e do Mundial proporcionam uma excelente oportunidade de contacto entre o público e os pilotos que admiram, garantindo a realização de uma grande festa.

Este evento é uma organização do ACP – Automóvel Club de Portugal e tem o apoio da Câmara Municipal de Lamego.