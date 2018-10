Rally Portugal Histórico vai subir a Rampa dos Remédios

Os participantes do XIII Rally de Portugal Histórico, uma das mais exigentes provas de regularidade histórica da Europa, vão subir no próximo dia 4 de outubro, a Rampa dos Remédios duas vezes, em ritmo de classificativa. Os pilotos e navegadores vão percorrer o trajeto sinuoso que os levará até ao Santuário dos Remédios pelas 13h15 e, mais tarde, de novo a partir das 15 horas. Os aficionados pelo desporto automóvel vão, deste modo, poder reviver os tempos áureos dos ralis e voltar a admirar mais uma vez os carros que fizeram história no Rally de Portugal.

A 13ª edição do Rally de Portugal Histórico vai para a estrada entre 2 e 6 de outubro. Este ano, contará com a presença de dois campeões do mundo: Massimo “Miki” Biasion (1988 e 1989) ao volante de um Lancia Delta Integrale e Stig Blomqvist (1984) ao volante do mesmo Audi Quattro que tripulou em Portugal quando fez equipa com Michèle Mouton. Pilotos e máquinas que marcaram a história dos ralis e que regressam aos troços do Rally de Portugal dos anos 70 e 80. Ao terceiro dia, o pelotão passa por Lamego e termina com o Controlo Horário junto à Câmara Municipal de Viseu.

A mistura de competitividade, turismo e convívio social torna este rally uma prova de características únicas no nosso país e no mundo. Carros clássicos do antigo Rally de Portugal e do Mundial prometem proporcionar uma excelente oportunidade de contacto entre o público e os pilotos que admiram, garantindo a realização de uma grande festa de automobilismo. Este evento é uma organização do ACP – Automóvel Club de Portugal e tem o apoio da Câmara Municipal de Lamego.