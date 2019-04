Rastreio de Cancro da Mama em Mangualde

O cancro da mama não pode ser evitado. A melhor resposta é o rastreio. O exame é rápido, gratuito e pode salvar a vida.

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC) lança o apelo às utentes do concelho de Mangualde, com idade compreendida entre os 50 e os 69 anos, para participarem no Programa de Rastreio de Cancro da Mama promovido pela LPCC.NRC. Desde 19 de março e até finais de junho de 2019, a Unidade Móvel de Mamografia Digital encontra-se estacionada junto ao Centro de Saúde de Mangualde, estando em funcionamento de segunda a quinta-feira, das 9:15h às 12:30h e das 13:30h às 17:00h; e à sexta-feira, das 9:15h às 12:30h e das 13:30h às 16:30h. As mulheres com inscrição atualizada no Centro de Saúde recebem uma carta-convite com a indicação da data e hora de realização do exame. Segundo a LPCC, constata-se que muitas faltas ao Rastreio decorrem da desatualização dos dados de morada nos registos dos Centros de Saúde, motivo pelo qual a LPCC apela à atualização dos mesmos e à participação no Rastreio. O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres e corresponde à segunda causa de morte por cancro. Em Portugal, anualmente são detetados cerca de 6.000 novos casos de cancro da mama e 1200 a 1500 mulheres morrem com esta doença. À semelhança de outros O exame mamográfico deve ser repetido de dois em dois anos de forma a garantir uma prevenção eficaz. Para marcações ou informações adicionais, deve contactar-se o Centro de Coordenação do Rastreio através do telefone 239 487 495/6 ou do e-mailrcmama.nrc@ligacontracancro.pt.