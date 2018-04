Rastreio nacional avalia pés portugueses

A Associação Portuguesa de Podologia (APP) vai promover o “Mês de Saúde do Pé”, com objetivo de rastrear as principais doenças do pé e caracterizar a saúde podológica dos portugueses. Mais de 50 clínicas a nível nacional estarão habilitadas para receber a população e proceder ao respetivo rastreio, durante o mês de abril.

O rastreio podológico, gratuito e dirigido a todos os utentes, contempla a observação, um exame clínico e a realização de estudos biomecânicos com o objetivo de despistar a presença de anomalias no pé, no apoio plantar e alterações no caminhar.

“Os portugueses não estão sensibilizados para a importância dos pés, e por isso não os valorizam e tratam devidamente. De acordo com uma pesquisa recente, cerca de 25% da população não sabe o que é a podologia, chegando esse desconhecimento a atingir os 50%, nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Neste sentido, os rastreios são uma excelente oportunidade para alertar a população para a temática, prevenir e conhecer a realidade do nosso país” esclarece Manuel Azevedo Portela, presidente da APP.

Apesar da elevada taxa de desconhecimento das doenças do pé, cerca de 85% da população com mais de 35 anos de idade tem alguma alteração nos pés, segundo o estudo realizado pela APP na edição 2016 do “Mês de Saúde do Pé”.

Manuel Azevedo Portela acrescenta que “Durante os últimos anos têm sido realizados alguns estudos que apontam para a necessidade de desenvolver programas de educação para a saúde podológica de forma a prevenir algumas das patologias mais frequentes como as queratopatias (alterações da pele por espessamento) e as onicopatias (alterações das unhas), metatarsalgias e fasceites plantares, Hallux Valgus (joanetes) e dedos em garra. É com esta preocupação com a saúde pública, que a nossa Associação alerta para prevenção, sensibilizando os portugueses para a necessidade das consultas de podologia, com especialistas na saúde do pé”.

O Mês da Saúde do Pé é promovido em parceria com a Pedirelax. A lista das clínicas que realizarão os rastreios está disponível no site www.appodologia.com, para consulta e marcação, de acordo com a disponibilidade da unidade.