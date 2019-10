Reabilitação do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas

No passado dia 30 de setembro decorreu a reunião de início de obra da empreitada de “Reabilitação dos Claustros e Dependências Anexas” do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas.

A intervenção, cujo investimento total da operação ascende a 1.932.492,40€, prevê a recuperação e valorização do edificado, conservação e restauro do património integrado, melhoria do acolhimento e conforto dos visitantes, contemplando ainda a sinalética informativa e interpretação dos percursos, sendo esta obra financiada pelo Norte2020, tendo como entidade adjudicante a Direção Regional de Cultura do Norte, contando com a parceira com Município de Tarouca para participação na contrapartida financeira nacional.

Na ocasião o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo, manifestou a importância deste investimento para o território, pois é garante da continuidade no tempo deste majestoso mosteiro da Ordem de Cister e potenciador do turismo na região.