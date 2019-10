Realização do XII Tosta Mista

Nos próximos dias 18 e 19 de outubro a Estudantina Universitária de Viseu realizará a 12.ª edição do seu festival – XII Tosta Mista, Festival de Tunas Mistas Cidade de Viseu – com a participação das seguintes tunas a concurso: Desconcertuna (Tuna Mista da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra), TAUTAD (Tuna Académica da UTAD), TMIPCA (Tuna Mista do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave) e Tu Na D’ESTES (Tuna Académica da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra).

Durante a noite do dia 18, pelas 21h na escadaria da Igreja dos Terceiros, decorrerão as serenatas que contarão com a presença especial da Alcatuna de Alcafache, para a abertura do evento.

A noite do dia 19 é dedicada ao festival onde as quatro tunas a concurso irão disputar diversos prémios, de onde se destaca o prémio de Melhor Tuna que garante o regresso da tuna vencedora na próxima edição.