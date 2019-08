Rebentamento de conduta de gás obriga à retirada de 100 pessoas de empresas de Mortágua

O rebentamento de uma conduta de gás na Vidraria de Mortágua, na zona industrial daquele município do distrito de Viseu, obrigou hoje à evacuação dessa empresa e de uma outra, com a retirada de 100 pessoas do local, por precaução.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu também disse à agência Lusa que o alerta foi dado às 09:20 e que no local estiveram 16 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Às 10:40, de acordo com a mesma fonte, o funcionamento das empresas regressou à normalidade.

Não houve qualquer ferido a registar.