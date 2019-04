RECICLAR APOIA BOMBEIROS DE TODO O PAÍS

Mais de 200 corporações de bombeiros de todo o país estão a participar na 4ª edição da campanha “Quartel Electrão”, uma iniciativa que conta com o apoio do Corpo Nacional de Escutas, com o objetivo de recolher equipamentos elétricos, lâmpadas, pilhas e acumuladores usados, que são convertidos em apoios para as corporações de bombeiros.

Esta iniciativa, organizada pelo Electrão – Associação de Gestão de Resíduos, vai oferecer uma ambulância ao quartel que conseguir juntar mais toneladas de resíduos. Serão ainda atribuídos prémios no valor total de 7.500€, que incluem equipamentos de proteção individual contra incêndios e cartões de combustível.

Entre as novidades deste ano, está a participação de 55 agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, que são parceiros das corporações de bombeiros nesta operação nacional de reciclagem. No total das três últimas edições, o valor reciclado ultrapassou as quatro mil toneladas de equipamentos elétricos usados e as 30 toneladas de pilhas e acumuladores usados.

Na última edição, o quartel de Amarante foi o grande vencedor, ao recolher 139 toneladas de resíduos.

A quarta edição do “Quartel Electrão” prolonga-se até ao final do mês de abril.