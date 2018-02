Recordista mundial de Kitesurf esteve em Tondela

A cidade de Tondela recebeu ontem, dia 27 de fevereiro, o Ciclo de Conferências TEEN, da sétima edição do projeto de empreendedorismo da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões. O evento decorreu no auditório principal da ACERT e contou com a presença do recordista mundial de Kitesurf, Francisco Lufinha.

Este atleta, que detém atualmente o recorde mundial para a maior viagem de Kitesurf sem paragens, entre Lisboa e a ilha da Madeira, que se realizou durante 48 horas em 874 quilómetros, falou para uma plateia com cerca de 250 jovens do ensino secundário.

Já o empresário António Ribeiro, do concelho de Tondela, partilhou com o público o que o motiva no seu espírito empreendedor na gestão do projeto Casa de Mouraz.

Esta iniciativa, que contou com um forte apoio do Município de Tondela, teve a participação dos estudantes do Ensino Secundário de ambos os Agrupamentos de Escolas de Tondela e, ainda, da Escola Profissional de Tondela, com o intuito de lhes proporcionar um contacto com jovens empreendedores e com as suas histórias inspiradoras e motivadoras, contadas na primeira pessoa.