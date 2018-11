Recriação histórica da Grande Guerra em Viseu com elevada adesão

Mais de 400 pessoas experienciaram o ambiente de uma trincheira histórica da Grande Guerra, no Mercado 2 de Maio. Atividades promovidas pelo Município estendem-se até final do mês

A recriação de uma trincheira histórica da Primeira Grande Guerra, no Mercado 2 de Maio, foi um sucesso, registando-se uma elevada adesão nos dois dias em que esteve disponível. Mais de 400 pessoas vivenciaram, sexta-feira e sábado, o quotidiano das trincheiras da Grande Guerra através da recriação de uma trincheira e de uma tenda de enfermaria de campanha, concebida a convite do Município pelo grupo cultural “Passado Vivo”.

No primeiro dia, a iniciativa dirigiu-se à comunidade escolar, tendo visitado a estrutura mais de 100 alunos das escolas do concelho de Viseu.

Já no sábado, foram muitos os turistas que experienciaram o quotidiano da Grande Guerra, a maioria oriundos de Lisboa e Porto.

“As comemorações do centenário do armistício da Grande Guerra não passaram ao lado de uma comunidade histórica como Viseu, que teve uma importante participação neste acontecimento”, referiu o Vereador da Cultura e Património, Jorge Sobrado, enfatizando que as experiências pedagógicas lançadas “tiveram uma receção muito positiva do público, de escolas, famílias e turistas”.

Até 30 de novembro, a autarquia tem em marcha um programa de atividades diverso, com o objetivo de fomentar na comunidade local a memória da importante participação de Viseu na Grande Guerra. “Continuamos a promover a recolha e o registo de memórias da comunidade”, salienta Jorge Sobrado.

Este domingo, dia da assinatura do Armistício, o Município apresentou e inaugurou o roteiro “A Grande Guerra em Viseu”, com visita guiada pelos lugares de memória do conflito, conduzida pelo historiador Luís Fernandes. Roteiro este que para o Vereador da Cultura e Património, Jorge Sobrado, “é mais um contributo para o conhecimento do património local, da história de Viseu e dos seus protagonistas”.

Ainda este ano, decorre mais uma visita guiada no âmbito deste roteiro, na qual será lançada uma edição de brochura de bolso.