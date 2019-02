Rede de tráfico de droga desmantelada

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão, entre os dias 5 e 20 de fevereiro, deteve cinco homens e uma mulher com idades compreendias entre 24 e 59 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Santa Comba Dão, Mortágua, Tondela e Carregal do Sal.

No âmbito de uma investigação que decorria há vários meses, a GNR apurou que os suspeitos se abasteciam no Porto e procediam à venda do produto estupefaciente, diretamente aos consumidores, nas suas áreas residenciais, estando assim montada a rede de distribuição

Desta investigação resultou ainda o cumprimento de 17 mandados de busca, dos quais sete domiciliários e dez a veículos e anexos de residências, tendo resultado na apreensão de:

· 148 doses de cocaína;

· Cinco veículos;

· 12 telemóveis;

· 735 euros em numerário;

· Diverso material destinado ao corte, dosagem e embalamento do produto estupefaciente.

No âmbito da mesma investigação, foram ainda identificadas e constituídas arguidas 62 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 aos 55 anos, por serem consumidores de produtos estupefacientes nos concelhos referidos.

Esta ação contou com a colaboração dos Núcleos de Investigação Criminal de Viseu e Mangualde, do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão e de binómios conotécnicos do Destacamento de Intervenção de Viseu.