Regimento de Infantaria N.º 14 (RI14) O RI14 tem novo Comandante

No dia 15 de janeiro de 2019, decorreu no Regimento de Infantaria nº 14 na presença de todos os Oficiais, Sargentos, Praças e Funcionários Civis a prestar serviço na Unidade, a Cerimónia de Tomada de Posse do novo Comandante, o Coronel de Infantaria, Luís Miguel Afonso Calmeiro.

A Cerimónia Militar decorreu na parada Capitão Vale de Andrade, presidida pelo Exmo. Comandante da Brigada de Intervenção, Brigadeiro General Carlos Manuel de Matos Alves e testemunhada por várias entidades militares e representantes das instituições da região de Viseu.

O momento alto da Cerimónia Militar foi quando o Novo Comandante do Regimento recebeu das mãos do Exmo. Comandante da Brigada de Intervenção o Estandarte Nacional confiado à guarda do Regimento, momento a partir da qual o Coronel de Infantaria Luís Calmeiro se considerou formalmente empossado e por inerência passou, também, a designar-se um “Viriato”.

Concluídos os atos formais que simbolizam a assunção do comando, o novo Comandante proferiu o seu discurso alusivo ao ato e assistiu ao primeiro desfile das Forças em Parada enquanto Comandante dos “Viriatos”.

Concluída a cerimónia, o Comandante do Regimento recebeu os Oficiais, Sargentos, Praças e funcionários civis na Sala de Honra, onde dirigiu umas breves palavras aos presentes, seguida da assinatura da primeira Ordem de Serviço e da revista às instalações do Regimento.

UM EXÉRCITO AO SERVIÇO DE PORTUGAL E DOS PORTUGUESES.

O Coronel de Infantaria Luís Miguel Afonso Calmeiro é natural de Freixial do Campo, Concelho de Castelo Branco, tem 51 anos de idade e 33 anos de serviço efectivo. Foi promovido ao actual posto em 31 de janeiro de 2018.

Está habilitado com o grau de Mestre em Ciências Militares, na especialidade de Infantaria pela Academia Militar, com o Curso de Promoção a Capitão da Escola Prática de Infantaria e com os Cursos de Promoção a Oficial Superior e de Estado-Maior, ambos do Instituto de Altos Estudos Militares. Possui ainda outros cursos e estágios de que se destacam o Curso de Instrutores de Tiro Desportivo, de Condução Auto, de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e Tóxico Dependência, de Segurança Militar, NATO Joint Medical Planner Course e o Curso de Paraquedismo Desportivo, qualificação “A”.

Ao longo da sua carreira prestou serviço em diversas Unidades e Estabelecimentos do Exército e das Forças Armadas.

Na Escola Prática de Infantaria (1990/91) desempenhou funções de Comandante de Pelotão de Instrução do Curso de Formação de Sargentos.

No Regimento de Infantaria N.º 15 (1991/97) exerceu as funções de Comandante de Pelotão de Reconhecimento e Adjunto da Companhia de Apoio de Combate do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado da 1ª Brigada Mista Independente e de Comandante de Pelotão e Comandante de Companhia de Instrução.

No Regimento de Guarnição N.º 1 (1997/2000) desempenhou funções de Oficial de Reabastecimento do 1º Batalhão de Infantaria do Agrupamento de Defesa Territorial dos Açores, Oficial de Justiça e de Chefe das Secções de Pessoal e de Instrução do Regimento.

Por duas vezes exerceu funções no 2º BIMec, nomeadamente como oficial de Rebastecimentos do 2ºBIMec/BMI e de Logística do 2ºBIMec/SFOR, esta no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina (2001/2002) e de 2º Comandante do Batalhão (2005/2006).

No Estado-Maior do Exército exerceu a função de Adjunto das Repartições de Cooperação Militar e Alianças e de Operações da Divisão de Operações (2003/2004).

No Gabinete de Sua Excelência o General CEME desempenhou as funções de Adjunto da Secção de Cooperação Militar e Alianças (2004/2005).

Por duas vezes exerceu funções no Comando da Brigada Mecanizada, nomeadamente como Chefe da Célula G2 e Oficial de Segurança da Brigada Mecanizada (2006/2008) e nos últimos 3 anos como Chefe do Estado-Maior.

Na Direção de Aquisições (2008/2012) exerceu as funções de Chefe da Repartição de Concursos e Contratos e em Ordem de Batalha para o cargo de Deputy Assistant Chief of Staff (DACOS), como augmentee nacional para o Operational Headquarters no âmbito do EUROFOR Battle Group 2-2011 (OHQ ERF BG 2-2011).

Na Academia Militar, no ano letivo 2012/2013, desempenhou as funções de Diretor dos Cursos de Infantaria na Academia Militar em acumulação com as de Regente das Unidades Curriculares M133 e M134, Tática de Infantaria I e II. No ano letivo seguinte, desempenhou o cargo de Comandante do 1º Batalhão de Alunos em acumulação com as de 2º Comandante do Corpo de Alunos.

No Estado-Maior-General das Forças Armadas (2014/2015) exerceu as funções de Oficial Adjunto da Repartição de Saúde Militar da Direção de Recursos, em acumulação, integrou o Núcleo de Implementação da Direção de Saúde Militar e de Chefe da Repartição de Logística em acumulação com as de Adjunto da Repartição de Estudos, Planeamento e Qualidade da Direção de Saúde Militar.

Cumpriu uma comissão de serviço no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina como Oficial de Logística no 2º BIMec/SFOR (2002). Deslocou-se ao Teatro de Operações do Kosovo (2009 e 2012) e do Afeganistão (2012) para coordenar os procedimentos contratuais de prestação de serviços às Forças Nacionais Destacadas naqueles Teatros.

Da sua folha de serviços constam 13 louvores, sendo concedidos, 2 pelo General Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, 3 pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército, 4 por outros Oficiais Generais e 4 por outras Entidades Militares, 3 referências elogiosas, além de 11 condecorações de que se destacam 3 Medalhas de Serviços Distintos, Grau Prata, as Medalhas de Mérito Militar de 2ª e 3ª classes, a Cruz de São Jorge de 2ª Classe, a Medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército de 2ª Classe, as Medalhas de Comportamento Exemplar – Graus Ouro e Prata, a Medalha Comemorativa das Comissões de Serviços Especiais das Forças Armadas e a Medalha NATO/OTAN, SFOR. Foi ainda agraciado com a insígnia de Educação Física Dourada.

É co-autor de duas publicações sobre as operações humanitárias e de paz em que o Exército Português participou, designadamente “O Exército Português em Timor-Leste. 2000-2004” com prefácio de S.Exª o Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Xanana Gusmão e o “Exército Português nos caminhos da Paz. 1989-2005.” com prefácio de S.Exª o Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio. É autor de artigos publicados no Jornal do Exército e na Revista de Artilharia.

É casado com Elisabete Silva Lourenço Calmeiro. Têm 1 filha (1998) e um filho (2003).