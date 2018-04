REN ENTREGA VIATURAS A OITO CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

A REN – Redes Energéticas Nacionais, entregou oito viaturas a oito corporações de Bombeiros (Santiago do Cacém; Alcochete, Arraiolos; Lamego; Riba de Ave; Resende; Tábua e Celorico da Beira) no âmbito da sua politica de apoio às comunidades locais e à prevenção de incêndios florestais.

A cerimónia de entrega das chaves das viaturas aos comandantes das corporações de Bombeiros realizou-se nas instalações da REN, em Sacavém, e contou com a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, do Presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, Jaime Marta Soares, do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tenente Mourato Nunes e o Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Rogério Rodrigues.

O Administrador Executivo, João Conceição, referiu que a doação destas viaturas “é um contributo da empresa para o importante trabalho que estas corporações desempenham”. João Conceição explicou ainda que, no que diz respeito à prevenção de incêndios, a REN, que detém cerca de 8900 km de linhas elétricas, sendo que mais de 60% estão em espaços florestais, “tem cumprido com todas as suas obrigações na defesa da floresta contra incêndios. Potenciamos as nossas infraestruturas como uma mais valia na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Este é um trabalho estratégico, de longo prazo, que tem sido realizado em articulação com as autoridades competentes. Ao mantermos as faixas limpas, facilitamos também o acesso dos Bombeiros e Equipas de Proteção Civil”, salientou ainda o Administrador Executivo da REN. Entre 2010 e 2017, a REN limpou cerca de 33.000 ha de área das faixas de servidão das suas infraestruturas de transporte de energia.