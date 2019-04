«Réplicas da Pré-história à atualidade» em exposição no Museu Municipal

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, está patente no

Museu Municipal de Oliveira de Frades a exposição “Réplicas da Pré-História à

atualidade” até ao dia 5 de maio. Estes trabalhos foram realizados pelos alunos do 5º e

7º anos do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades.