REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA LAVOEIRA E RUAS NA MESQUITELA

O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, visitou as obras que se encontram a decorrer no Bairro da Lavoeira e em diferentes ruas da freguesia de Mesquitela. Nesta visita, foi acompanhado por Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. A obra, que implica um investimento de 165 mil euros, pretende melhorar os acessos pedonais e rodoviários em diferentes locais da freguesia.

Com a intervenção no Bairro da Lavoeira pretende-se melhorar as condições de circulação pedonal e rodoviária na Rua Aristides Albuquerque Santos, Rua da Lavoeira, Rua Jorge Amado, Rua José Régio e Rua Virgílio Ferreira, bem como reforçar a rede de drenagem de águas pluviais. O pavimento nestas vias encontrava-se bastante degradado em resultado das ações mecânicas do tráfego existente, da sua exposição às condições climatéricas e de intervenções pontuais na rede de infraestruturas, razões pelas quais será reabilitado. Também a sinalização vertical existente nestas ruas será substituída e serão criados dois marcos de incêndio.

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA NA RUA DIREITA, RUA DO BACELO, RUA DE S. PEDRO E LARGO DO BACELO

Já em Mesquitela, o objetivo é melhorar as condições de circulação rodoviária na Rua Direita, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Largo do Bacelo. Nestes locais, também o piso afetado pelo trânsito e pela exposição às condições climatéricas será reabilitado e a sinalização vertical, constantemente sujeita a exposição