REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA LAVOEIRA E VÁRIAS INTERVENÇÕES NA MESQUITELA

No passado sábado, dia 24 de março, decorreu a cerimónia de inauguração das obras de requalificação do Bairro da Lavoeira e do Largo do Bacelo, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Rua Direita na Mesquitela. Estas importantes intervenções, que melhoram de uma forma direta a qualidade de vida destas populações, representam um investimento superior a 158 mil euros. O momento de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do presidente da União das Freguesias de Mangualde Mesquitela e Cunha Alta, Marco Almeida.

REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA LAVOEIRA

Os objetivos da intervenção foram essencialmente a melhoria das condições de circulação rodoviária, com novo pavimento rodoviário, bem como o aumento da segurança de circulação rodoviária, com a execução de marcas rodoviárias e a substituição e complemento da sinalização vertical. Foi ainda efetuada a ampliação da rede pedonal, rebaixamento dos lancis nas passadeiras e introdução de piso tátil para melhor as acessibilidades. Outro aspeto fundamental foi o reforço da rede de drenagem de águas pluviais e a instalação de dois marcos de incêndio para incremento da segurança dos cidadãos.

VÁRIAS INTERVENÇÕES NA MESQUITELA

Foram executados vários trabalhos de melhoramento das condições de circulação rodoviária na Rua Direita, Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Largo do Bacelo, com novo pavimento rodoviário. O objetivo foi o de aumentar a segurança de circulação rodoviária, com a execução de marcas rodoviárias, bem como a substituição e complemento da sinalização vertical.