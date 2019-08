Requalificações da pista de atletismo e relvado do Estádio do Fontelo

O Executivo Municipal aprovou, esta quinta-feira, a abertura do concurso para a requalificação da pista de atletismo do Estádio do Fontelo, assim como da renovação do relvado e da rede de rega.

O preço base do procedimento concursal é de 1,480 milhões de euros + IVA, e o prazo de execução de 210 dias.

“Com este concurso fechamos um ciclo de investimentos nas infraestruturas desportivas do Fontelo”, destaca o Presidente da Câmara Municipal.

Entre essas obras encontra-se a requalificação dos courts de ténis e do campo 1.º de maio, o pavilhão do Fontelo, a colocação de cadeiras em todas as bancadas do Estádio do Fontelo ou a instalação de torres para transmissões televisivas.

A intervenção a efetuar na pista de atletismo prevê a remoção do piso sintético existente, bem como a recuperação das áreas onde se desenvolverão as restantes disciplinas de atletismo, com correção do piso e novas localizações de corredores e bases.

O projeto prevê ainda a aquisição de material novo e homologado que permita a prática e o treino das diversas disciplinas de atletismo.

“Esperemos que com esta intervenção haja um incremento da modalidade no Concelho”, explica.

Já na zona relvada e destinada essencialmente à prática do futebol será executado um novo relvado, com recurso à aplicação de relva natural em tapete após remoção do relvado e da base existente

Adicionalmente, está prevista a renovação do sistema de rega, passando a fazer-se através de aspersores de pop-up de grande alcance e elevado rendimento (ao invés dos atuais canhões de rega, que se tornam menos eficientes em termos de eficiência hídrica) e a renovação da drenagem profunda do campo com a construção de novos drenos.

Paralelamente ao relvado e correspondente rega, era desígnio do Município a instalação de um depósito para efeitos de recolha e reaproveitamento das águas de nascentes e pluviais.

Com este propósito, foi concebido um sistema com capacidade para reter e reaproveitar cerca de 104,00m3 de água, que deixará de ser retirada da rede de abastecimento do Município.