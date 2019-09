O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, ontem, dia 11 de setembro, identificou uma mulher de 70 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Resende.

No âmbito da investigação ao incêndio florestal, foi possível apurar que o mesmo teve origem num queima de sobrantes de exploração agroflorestal, acabando por consumir uma área de 1 000 m2 de terreno agrícola e de mato.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Resende.