Resende – Jovem identificado por Fogo Posto

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, ontem, dia 5 de setembro, identificou um jovem de 17 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Resende.

No âmbito da investigação efetuada pela GNR, a um incêndio ocorrido no dia 4 de setembro, foi possível apurar que o suspeito usou um isqueiro como fonte de ignição, supostamente numa tentativa de renovar as pastagens para o gado.

O incêndio acabou por consumir uma zona de floresta, colocando em perigo estabelecimentos comerciais, unidades fabris, habitações e veículos que se encontravam nas proximidades.