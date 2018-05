REUNIÃO DE CÂMARA REFORÇA INVESTIMENTOS NAS FREGUESIAS Caixa de entrada x

A autarquia investe no abastecimento de água, lança mais um parque infantil e aprova contrato para acolher o Grande Prémio JN de Ciclismo.

O executivo municipal reuniu esta quinta-feira, dia 17 de maio, e adjudicou a empreitada que prevê a ampliação do abastecimento de água em freguesias periurbanas. A obra de valor superior a 440 mil euros, beneficiará 2180 habitantes da Freguesia de Repeses e São Salvador, e da Freguesia de Orgens. A empreitada, que aguarda o Visto do Tribunal de Contas, tem em linha de conta a substituição de uma conduta de PVC, existente na EN337-1, por uma conduta em Ferro Fundido. Será levada a cabo do lado direito da estrada (sentido Viseu – Figueiró) entre o cruzamento para Orgens e o cruzamento para Travassós de Orgens, numa extensão de 3.500metros.

Nesta Reunião de Câmara foi ainda aprovada a construção de um parque infantil na Colina Verde, através da celebração de um protocolo de delegação de competências com a Freguesia de Repeses e São Salvador. O parque, de cerca de 66 mil euros, será fundamental para responder à vida aquela zona do município e chega no seguimento da estratégia de coesão da autarquia de levar equipamentos, que sirvam a comunidade, às zonas mais afastadas do centro.

Por fim, e no âmbito desportivo, Viseu voltará a receber o Grande Prémio de Ciclismo JN. A Câmara aprovou um contrato de patrocínio desportivo de cerca de 33 mil euros, para que o evento tenha uma etapa em Viseu no dia 28 de maio. O local de partida e chegada da prova acontecerá na Avenida Fuschinni (Fontelo), pelas 11h30, criando o mínimo de constrangimentos no trânsito da zona urbana.