REVIVA AS TRADIÇÕES EM S. PEDRO DO SUL

O “Fabrico do Pão-de-ló” em Aveloso, na freguesia de Sul, é a experiência que inicia as “14 Freguesias, 14 Experiências”, no próximo dia 21 de abril, que têm como objetivo manter vivas as tradições populares oferecendo a oportunidade de reviver as práticas e os valores culturais e gastronómicos do mundo rural.

As 14 freguesias do concelho de S. Pedro do Sul voltam a ser palco de recriações culturais do mundo rural, numa organização conjunta do Município e da Termalistur e o apoio das juntas de freguesia e associações locais.

O projeto “14 freguesias, 14 experiências” inclui atividades relacionadas com a resinagem, o ciclo do linho, a malha do milho ou o fabrico da broa e todas as experiências incluem animação, lanche e transporte desde as Termas de S. Pedro do Sul.

Para mais informações e inscrições contacte o Posto de Turismo das Termas, através do e-mail turismoadm@cm-spsul.pt.

21 de abril | Fabrico do Pão-de-Ló | Aveloso, Sul

5 de maio | Sementeiras | Manhouce

26 de maio | Resinagem | Figueiredo de Alva

2 de junho | Fabrico da Broa | Santa Cruz da Trapa e S. Cristóvão de Lafões

16 de junho | Malha do milho | Pindelo dos Milagres

14 de julho | Ciclo do linho | Rompecilha, S. Martinho das Moitas e Covas do Rio

4 de agosto | Da cera ao mel | Carvalhais e Candal

23 de setembro | Desfolhada | Mosteirinho, Pinho

29 de setembro | Vindimas | Vila Maior

13 de outubro | Carolas | Bordonhos

27 de outubro | Laranja | Valadares

4 de novembro | Magusto de S. Martinho | Serrazes

24 de novembro | A Polifonia de Lafões | S. Félix

21 de dezembro | Experiências Doces de Natal | S. Pedro do Sul