É já no dia 25 de maio que entra em vigor o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) que vem regular a proteção das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Com esta nova legislação, as pessoas em geral ganham um maior controlo sobre os seus dados pessoais, cuja proteção é, de resto, considerada como um direito fundamental na UE. A ideia é, portanto, fortalecer a proteção de dados pessoais e, por outro lado, aumentar a confiança. Consagra-se o direito ao esquecimento, que significa que se um cidadão não pretender que os seus dados sejam mantidos e continuem a ser processados, estes terão de ser apagados. O objetivo é proteger a privacidade das pessoas e não apagar o passado ou restringir a liberdade de imprensa. A aplicação deste novo Regulamento, que entrará em vigor a partir do dia 25 de maio de 2018, requer uma boa interpretação, sobretudo para as organizações, com todos os riscos que este tema acarreta.

