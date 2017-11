Ricardo Abreu eleito Presidente da JS de Viseu

No passado sábado, a Concelhia de Viseu da Juventude Socialista elegeu Ricardo Abreu como seu novo líder para os próximos dois anos. O jovem de 24 anos, integrou os órgãos desta estrutura durante últimos dois mandatos, na qualidade de membro do Secretariado, da Comissão Política Concelhia, e ainda, como representante da JS na Comissão Política do PS.

O novo Presidente da Concelhia de Viseu da JS pretende ter como principal eixo de ação “a mobilização dos jovens para uma participação cívica mais ativa, em torno dos problemas que os afetam e aos quais a Câmara Municipal de Viseu não tem dado a devida atenção”.

Ricardo Abreu afirma que a JS vai continuar a estar na primeira linha da representação dos jovens viseenses perante o poder local, pretendendo ser uma voz activa, lutadora e incansável na defesa dos direitos e necessidades dos jovens viseenses. Dando continuidade à história da estrutura, o novo Presidente assegura que, em conjunto com a sua equipa, trará novas ideias e bandeiras a debate, num acompanhamento muito próximo da evolução dos tempos.

A Concelhia de Viseu da Juventude Socialista