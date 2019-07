Richard Rodrigues reforça ataque do Tondela

O jogador brasileiro Richard Rodrigues vai representar o Tondela até junho de 2020, emprestado pelo Internacional, do Brasil, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

“O extremo brasileiro, de 19 anos, chega cedido pelo Internacional, de Porto Alegre, num empréstimo válido até 30 de junho de 2020”, adianta o comunicado tondelense.

O novo avançado do Tondela já integrou os dois últimos dias do estágio que a equipa beirã fez no Luso durante uma semana e que terminou no último sábado.

Richard Rodrigues junta-se assim a Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão, treinado esta temporada pelo espanhol Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.