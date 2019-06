Rio de Moinhos – XV Feira do Vinho

A XV Feira do Vinho, decorreu no passado dia 9 de junho, no parque do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres em Rio de Moinhos. Esta foi mais uma iniciativa do Rancho Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos.

Pelas 14h30, procederam à abertura do evento, o seu principal impulsionador, Francisco Maurício e a vereadora da Câmara Municipal de Sátão, Zélia Silva, que mais uma vez sublinharam a mais valia do certame, para a localidade e para a região.

Francisco Maurício agradeceu ainda, o apoio do município de Sátão e da junta de freguesia de Rio de Moinhos.

Estiveram representados vários stands de vinho do Douro e do Dão, e como habitualmente: artesanato, enchidos, queijos, pão, pastelaria etc.

A componente musical esteve a cargo do grupo de concertinas local, e do grupo musical OS LUZITANOS Music.

Não perca as próximas atividades do Rancho Folclórico de Rio de Moinhos, nos dias 5,6,7 de julho, terá lugar a festa do XV Encontro de Rio de Moinhos do país e no dia 27 de julho o XXXIII Festival de Folclore.

Laurinda Ribeiro