RITA FIGUEIREDO do G.D.RIBEIRINHOS FOI CAMPEÃ NACIONAL (1.000m) Megasprinter

Disputou-se na Pista Municipal de Faro a 15ª edição do Mega Sprinter 2019, onde estiveram presentes cerca de mil atletas de todo o território nacional, incluindo os atletas das Regiões Autónomas / Madeira e Açores, nos dias 5 e 6 de Abril. A cerimónia de abertura e como agendamento aconteceu por volta das 20:00H no Pavilhão Gimnodesportivo de Faro. É uma organização da Federação Portuguesa de Atletismo e da Direcção Geral de Educação / Desporto Escolar. A atleta do Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” RITA FIGUEIREDO (escalão de Juvenis) foi a grande vencedora e campeã nacional da prova de 1.000 m com a marca maravilhosa de 2.57,16´´.

Depois do triunfo da fase Distrital / 2019 do Corta-Mato Escolar na distancia de 2.500 m, é caso para dizer que superou o acontecido (quando lhe “tiraram” o titulo nacional) nos Campeonatos Nacionais de Pista Coberta do Pombal, no dia 3 de Fevereiro. O desenvolvimento do Atletismo sustenta-se na compreensão da sociedade, resultando daí outras oportunidades e isto aconteceu à “nossa” Ritinha Figueiredo, soube esperar…aguardar…e mostrar o seu valor…porque tem empenho, dedicação e uns pais que a acompanham em TODAS estas presenças desportivas…Obrigado Rita Figueiredo e muitos PARABENS por mais esta vitória.